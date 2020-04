​25 aprile: “Ricordare” e “Resistere”

TERMOLI. Nota stampa della federazione dem del Partito democratico nel basso Molise in occasione della Festa della Liberazione.

«Oggi 25 aprile 2020, ricorre il 75° anniversario della Liberazione d’Italia dall’occupazione nazifascista. In questa giornata, si commemora la “liberazione” del nostro Paese dalle catene del totalitarismo fascista, che ha portato al depauperamento mentale di masse di italiani, restituendole una nuova identità, fondata sui valori della libertà, uguaglianza e antifascismo, donandole un nuovo volto, il cui tratto dominate è la democrazia. Si commemorano tutti coloro che hanno combattuto e creato le condizioni per un paese libero e democratico, perché la memoria non è un esercizio retorico, ma un atto democratico concreto. Pertanto, è fondamentale il valore di questa giornata, che serve a ricordare alle generazioni di oggi e a quelle di domani, la vittoria della democrazia sulla dittatura, la vittoria del fronte democratico sulle barriere del nazifascismo e che la Costituzione italiana è figlia della resistenza. Una resistenza fatta di gente comune: contadini, operai, studenti, parroci, persone di ogni tipo che decisero di opporsi a questa occupazione diventando partigiani e si organizzarono nel movimento di Resistenza agli “invasori” di cui parla “Bella ciao”, diventata la canzone simbolo di quella lotta.

Un 75° anniversario che oggi assume un significato molto particolare, perché ricorre proprio nel momento in cui l’Italia è afflitta da un altro invasore, più subdolo e pericoloso perché invisibile e sconosciuto. Oggi, come 75 anni fa, il popolo italiano è chiamato a resistere all’invasore invisibile.

Una resistenza che oggi, come ieri, è fatta da gente comune: medici, paramedici, infermieri, OSS, personale addetto alle pulizie e tutti i lavoratori impiegati in attività essenziali, chiamati a combattere in prima linea per l’emergenza Coronavirus e resistere per debellare questo nemico invisibile che sta mietendo vittime a più non posso.

“Una mattina, mi son svegliato, o bella ciao, bella ciao, bella ciao,ciao, ciao! Una mattina mi son svegliato, e ho trovato l'invasooor....”.

Probabilmente la state canticchiando mentre leggete, perché se c’è una canzone che parla di speranza e unità, questa è “Bella ciao”, il canto della Resistenza famoso in tutto il mondo.

Il Partito Democratico ha aderito al flashmod lanciato dall’Associazione nazionale partigiani (Anpi) “L’Italia canti ‘Bella ciao’ in ogni casa” per celebrare la Liberazione. L’appuntamento è alle ore 15: dai balconi e dalle finestre l’Anpi invita gli italiani a intonare “Bella ciao”, il canto della Resistenza.