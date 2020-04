Santa Messa in diretta streaming del vescovo De Luca dalla casa di formazione diocesana

LARINO. Domenica mattina Santa Messa in diretta streaming presieduta dal Vescovo Gianfranco alla casa di formazione diocesana di Larino.

Domenica 26 aprile 2020, alle 10, nella cappella della Casa di formazione diocesana “San Giovanni XXIII” a Larino, il vescovo Gianfranco De Luca presiederà la Santa Messa. La funzione, senza concorso di popolo, sarà trasmessa in diretta sul sito e sulla pagina Facebook della Diocesi. In questa celebrazione eucaristica monsignor De Luca vuole esprimere piena gratitudine per il dono della vita consacrata che si esprime sul territorio attraverso la presenza di varie comunità religiose e di persone consacrate. Una rinnovata occasione per pregare per loro e con loro per tutto il popolo di Dio in questo tempo di pandemia.