Si sfonda una balaustra e un 55enne cade accidentalmente dal secondo piano

PETACCIATO. Caduta accidentale in agro di Petacciato per un 55enne, che si trovava su una balaustra al secondo piano, che si è improvvisamente sfondata. L'uomo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli, per fortuna con ferite leggere.