ATESSA. "Sevel non è una produzione essenziale. Il lockdown non doveva terminare il 4 maggio? Invitiamo il Prefetto a negare il permesso di apertura alla Sevel ", a parlare così in un videomessaggio è Maurizio Acerbo.

L'esponente di Rifondazione Comunista Abruzzo è contrario alla riapertura prevista per domani, lunedì 27 aprile. A preoccupare su tutto sono i mezzi che i lavoratori dovranno prendere per recarsi a lavoro e dunque i conseguenti assembramenti.