Il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, riapre il cimitero

PETACCIATO. A distanza di alcune settimane dalla chiusura, il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo, ha riaperto il cimitero, con l'ordinanza numero 10 sottoscritta oggi.

«Disposta la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 8/20 con conseguente riapertura del cimitero comunale, fatto salvo l'obbligo del rispetto delle cosiddette misure anticontagio (rispetto del distanziamento sociale, evitare strette di mano e contatti fisici).

La chiusura del cimitero comunale nelle domeniche fino al 31 luglio 2020 nonchè nelle festività del 1 maggio e 2 giugno, fatta salva l’esecuzione delle operazioni cimiteriali da eseguire in condizioni di sicurezza (accesso di non più di due familiari per volta per consentire l’addio ai propri cari)».