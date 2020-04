​Settimana di preghiera per le vocazioni: video-testimonianze dei giovani seminaristi

TERMOLI. In occasione della Settimana di preghiera per le vocazioni i giovani del seminario regionale "San Pio X" di Chieti hanno pensato di diffondere delle video-testimonianze sui social per raccontare la loro esperienza e la loro idea di vocazione. Volti, parole e pensieri vengono pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram del Seminario abruzzese-molisano. Per seguirli basta collegarsi alla pagina: https://www.facebook.com/SeminarioAbruzzoMolise/