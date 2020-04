Concorso onore al merito 2020: 391 borse di studio per i giovani tra i 17 e i 26 anni

CAMPOBASSO. L’associazione AssOrienta e la scuola Nissolino Corsi hanno indetto la 2ª edizione del Concorso “Onore al Merito” per l’anno 2020, bando che prevede la premiazione di ragazzi e ragazze meritevoli con 391 borse di studio per la preparazione ai concorsi in divisa. L’intera fase di selezione potrà essere svolta in remoto dal proprio smartphone o dal proprio computer.



L’iniziativa “Onore al merito”, quest’anno alla sua seconda edizione, è promossa da AssOrienta - Associazione Orientatori Italiani, impegnata da anni nel settore dell’orientamento allo studio e al lavoro presso le scuole secondarie di secondo grado. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Nissolino Corsi, scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia.

Gli orientatori professionali di AssOrienta affiancano ragazzi e ragazze nella difficile fase post diploma, aiutandoli a scegliere il giusto percorso di studio o il giusto percorso lavorativo. La Scuola Nissolino Corsi, da oltre trent’anni, si occupa di formazione specifica per l’avvio alla carriera nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia. L’unione tra queste due realtà ha posto le basi per un programma di orientamento alle carriere in divisa, che ha toccato moltissime scuole secondarie di secondo grado e i maggiori saloni dello studente in Italia.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di premiare il merito, proponendo la seconda edizione del bando di concorso “Onore al Merito” - ha dichiarato il Dott. Emanuele Buscarino, Presidente di AssOrienta. “L’iniziativa ‘Onore al Merito’ è il risultato di un lavoro congiunto fatto insieme alla Scuola di preparazione Nissolino Corsi, che trae le mosse dall’Osservatorio sulle professioni in divisa nato nel 2018 grazie ad un’ulteriore collaborazione, quella con Skuola.net. I dati emersi mostrano un crescente interesse dei giovani per la carriera in divisa ma, al tempo stesso, una mancanza di informazione su come muovere i primi passi verso i concorsi di selezione e, soprattutto, su quali sono le reali prospettive di studio e lavoro offerte dalle Forze Armate e dalle Forze di Polizia. Per questo motivo, visto anche l’enorme successo e i risultati ragguardevoli ottenuti lo scorso anno, abbiamo deciso di indire la 2ª edizione del Concorso ‘Onore al Merito’, così da poter dare ancora una volta una possibilità concreta a quei giovani meritevoli che desiderano avviare la carriera in divisa”.

Quest’anno le borse di studio da assegnare saranno 391 in tutto:

390 borse di studio per la frequenza dei percorsi di studio superiore alla Nissolino Corsi per l’A.A. 2020-2021

per la frequenza dei per l’A.A. 2020-2021 1 borsa di studio per la frequenza del percorso di studio Nissolino Academy per l’A.A. 2020-2021.

Il Percorso di Studio Superiore della Nissolino Corsi è strutturato in modo da poter fornire a ciascuno studente una preparazione completa e gli strumenti adeguati ad affrontare in modo opportuno tutti i concorsi nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia. Il Percorso di Studio Nissolino Academy è un esclusivo iter formativo formulato appositamente per quei giovani che aspirano a ricoprire i futuri quadri dirigenziali delle Amministrazioni in divisa.

Anche il centro Nissolino Corsi di CAMPOBASSO in CORSO G.MAZZINI n.126 che ha aderito all’iniziativa “Onore al Merito” (in tutto 65 centri) ha messo a disposizione 2 borse di studio totali (copertura 100% del costo totale) e 4 borse di studio parziali (copertura 50% del costo totale).La Nissolino Academy ha messo a disposizione 1 borsa di studio totale (copertura 100% del costo totale) per la frequenza del corso presso la sede di Roma.

Al concorso per l’assegnazione delle Borse di Studio “Onore al Merito” possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi aventi i seguenti requisiti:

a.essere cittadini italiani;

b.aver compiuto il diciassettesimo anno di età e non aver superato il ventiseiesimo anno di età al 31 Maggio 2021;

c.aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell’anno scolastico 2020-2021 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l’ammissione ai corsi universitari

I partecipanti al bando saranno chiamati ad affrontare un iter concorsuale da sostenere completamente online che prevede tre prove:

Prova scritta di cultura generale attraverso l’App Nissolino Corsi – dalle 11,00 alle 18,00 del 18 Maggio 2020

attraverso l’App Nissolino Corsi – dalle 11,00 alle 18,00 del 18 Maggio 2020 Prova scritta di composizione italiana attraverso la piattaforma Zoom – a partire dalle 11,00 del 19 Maggio 2020 (divisa in più sessioni – il calendario di convocazione sarà pubblicato entro il 4 maggio)

attraverso la piattaforma Zoom – a partire dalle 11,00 del 19 Maggio 2020 (divisa in più sessioni – il calendario di convocazione sarà pubblicato entro il 4 maggio) Colloquio motivazionale-attitudinale (il calendario di convocazione sarà pubblicato entro il 25 Maggio 2020)

La Banca Dati del Concorso, dalla quale saranno estrapolati i quesiti della Prova scritta di cultura generale, può essere consultata e scaricata al seguente link https://www.nissolinocorsi.it/concorso-onore-al-merito-2020-banca-dati/.

A partire da Venerdì 10 Aprile 2020, sarà possibile effettuare infinite simulazioni della Prova di cultura generale sull’App Nissolino Corsi, scaricabile al seguente link https://www.nissolinocorsi.it/app-nissolino-corsi/.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta su apposito modulo sul sito internet https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore-merito/ specificando il Centro Nissolino Corsi tra quelli aderenti. Le domande dovranno essere, pena l’esclusione, inviate esclusivamente per via telematica a partire da Lunedì 16 Marzo 2020 fino a Mercoledì 13 Maggio 2020. Tutte le domande che perverranno oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Tutti i numeri della scorsa edizione del Concorso “Onore al Merito” 2019

Il Concorso “Onore al Merito” 2019 ha riscosso notevole successo tra ragazzi e ragazze e la partecipazione alla prima edizione è stata ragguardevole. È stato un segnale positivo che ha confermato il vivo interesse delle nuove generazioni per la carriera militare, dando il giusto riconoscimento alle attività di orientamento messe in campo da AssOrienta e Nissolino Corsi.

Di seguito alcuni numeri sulla partecipazione alla scorsa edizione del Concorso “Onore al Merito” 2019:

oltre 5.000 domande di partecipazione pervenute

circa 3.500 corrispondenti ai requisiti necessari per accedere all’iter concorsuale

circa 1.500 hanno partecipato all’iter concorsuale

137 candidati hanno vinto il concorso (40 borse di studio totali e 97 parziali)

Tutti i ragazzi che hanno partecipato al bando di concorso, e non solo i vincitori, hanno dimostrato voglia di emergere, di osare, di mettersi in gioco, di impegnarsi per vedere realizzare i propri sogni. Proprio per continuare a sostenere queste ambizioni, AssOrienta e Nissolino Corsi hanno deciso di rinnovare il loro impegno di premiare il merito e hanno indetto il nuovo bando di Concorso “Onore al Merito” per l’anno 2020.