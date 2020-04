Pagamento utenze e canoni di locazione, «Quanto tempo ancora per distribuire gli aiuti?»

CAMPOMARINO. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Campomarino critica l’azione amministrativa della giunta Silvestri nell’emergenza Covid-19. «L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo porta con se una grave crisi economica e sociale con ripercussioni forti sulle famiglie ed individui che già vivono una situazione di disagio e precarietà. Un ulteriore aiuto economico è stato dato dall’istituzione del Fondo di Solidarietà Regionale Covid-19, che consentirà di dare un sostegno alle famiglie e persone in notevole difficoltà economica, che in questo periodo di crisi emergenziale non riescono a far fronte al pagamento delle utenze e al pagamento del canone di locazione. Al Comune di Campomarino sono stati assegnati € 51.579,02. Ci chiediamo, quanto tempo bisogna ulteriormente attendere, affinché l’Amministrazione Silvestri provveda a mettere in atto azioni a tale riguardo, che necessitano di celerità? A tale ragione, non possiamo non complimentarci con il Comune di Campobasso per l’azione tempestiva riguardo le pratiche relative all’avviso pubblico per il fondo di solidarietà da destinare ai propri concittadini.