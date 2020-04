Carabinieri guastano la festa a una famiglia indisciplinata

ISERNIA. Gli effetti dell’isolamento si fanno sentire ormai su tutti ma i cittadini hanno dimostrato una grande maturità e spirito di sopportazione. Non così per una famiglia di Venafro dove domenica scorsa si erano dati convegno una dozzina di parenti con tanto di bambini per un pranzo domenicale noncuranti delle restrizioni imposte dal Governo per l’emergenza Covid-19. Purtroppo per loro ad uno di essi non ha ben funzionato il braccialetto elettronico che portava al polso essendo agli arresti domiciliari in quell’abitazione. Ai Carabinieri recatisi prontamente a fare il controllo per una possibile evasione si è così presentata davanti una scena sorprendente essendo già tutti i commensali a tavola. Inutile dire che sono fioccate le multe per tutti e la denuncia per violazione delle prescrizioni imposte al soggetto agli arresti domiciliari che ora rischia anche di tornare in carcere.