LARINO. Gli operatori della somministrazione di alimenti, bevande e della ricezione turistica di Larino, aderiscono all'iniziativa nazionale del "Movimento Imprese Ospitalità" per evidenziare il momento di grave difficoltà e disagio del settore. Saranno due le iniziative adottate, che vedremo gli operatori Frentani protagonisti insieme ai colleghi nazionali di questa forma di protesta. Questa sera alle ore 21.00 e fino alle ore 22.00 le attività coinvolte accenderanno le luci e le insegne dei loro locali, domani 29 /04 alle ore 11.00 I titolari delle stesse effettueranno la consegna delle chiavi dei propri esercizi al Sindaco della città, così come avverrà in molti comuni regionali e nazionali. Ai primi cittadino viene chiesto di rendersi partecipi delle problematiche del settore adottando misure volte a scongiurare la chiusura delle stesse, e di rendersi portavoce presso il governo centrale delle istanze e delle misure proposte dalle categorie, necessarie a consentirne la sopravvivenza. Con la richiesta di divulgazione, si augura buon lavoro

Movimento Imprese Ospitalità sez LARINO