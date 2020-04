LARINO. Oggi è stata completata la consegna dei buoni spesa a Larino, validi per l'acquisto di beni di prima necessità, ad altri 60 nuclei familiari che hanno partecipato al secondo avviso pubblico per l'assegnazione del bonus alimentare in favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Al momento le risorse economiche disponibili non hanno consentito di accogliere tutte le richieste pervenute ma e' intenzione dell'amministrazione comunale reperire ulteriori fondi per cercare di soddisfare tutte le istanze presentate.

Si ricorda ai richiedenti non beneficiari che l'amministrazione unitamente alla Caritas ed alla Croce Rossa di Larino promuove l'iniziativa "spesa sospesa". Per chi, dunque, a causa dell'emergeza epidemiologica , ha bisogno di generi alimentari, puo' contattare l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Larino al n. 08748281 o direttamente la Caritas e la Croce Rossa di Larino, che attraverso i propri volontari provvederanno alla consegna dei beni di prima necessita'.

L'amministrazione comunale ringrazia le predette associazioni per aver ancora una volta collaborato per la distribuzione dei buoni spesa.