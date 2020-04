Centri per l'impiego e Agenzia Molise lavoro chiusi fino all'8 maggio: ma c'è lo smart-working

CAMPOBASSO. Al fine di consentire la corretta predisposizione degli strumenti più adeguati per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, si proroga la chiusura dei Centri per l'impiego di Termoli, Isernia e Campobasso e contestualmente dell'Agenzia Regionale Molise Lavoro fino al giorno 8 maggio 2020 compreso. Gli operatori saranno disponibili in modalità Smart Working (in luogo diverso da quello ordinario d’ufficio), e pertanto potranno rispondere alle richieste di informazione con le stesse modalità precedentemente utilizzate.