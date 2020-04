SAN MARTINO IN PENSILIS. La fantasia di una bambina per ricordare la corsa dei carri.

Nella fantasia di una bambina di quattro anni e mezzo, Silvia, un pensiero per un momento particolare che coinvolge anche delle comunità molto legate alle corse dei carri: San Martino in Pensilis il 30 aprile, Ururi il 3 maggio e Portocannone il primo lunedì dopo la Pentecoste. Tratti, luci, colori, cuore. Questo disegno è stato realizzato per la nonna Rosaria. “Perché tutti quei colori? "Nonna – spiega la piccola - sono gli spari e i colori dei carri, tutti e tre”. Nel cuore puro di una bimba l'affetto per la corsa dei carri, in fraternità e senza divisioni, con l'amore che vince sempre.