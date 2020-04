Apertura del mese mariano, il vescovo De Luca a Montenero e a Provvidenti per rosario e santa messa Copyright: Termolionline.it

Apertura del mese mariano, il vescovo De Luca a Montenero e a Provvidenti per rosario e santa messa Copyright: Termolionline.it

Apertura del mese mariano, il vescovo De Luca a Montenero e a Provvidenti per rosario e santa messa Copyright: Termolionline.it

Apertura del mese mariano, il vescovo De Luca a Montenero e a Provvidenti per rosario e santa messa Copyright: Termolionline.it

MONTENERO DI BISACCIA. In occasione del primo maggio, apertura del mese tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, il Vescovo mons. Gianfranco De Luca presiederà due momenti di condivisione sul territorio, senza concorso di popolo, per esprimere un segno di vicinanza e di preghiera alle comunità.

Alle 12 sarà al Santuario della Madonna di Bisaccia, a Montenero, dove presiederà la recita del santo rosario cui seguiranno la supplica e la benedizione.

Alle 17 presiederà la celebrazione eucaristica nel Santuario della Madonna della Libera a Provvidenti, il centro più piccolo della diocesi e del Molise.

Le funzioni saranno trasmesse sulla pagina Facebook della Diocesi, del Comune e sul sito anche per chi non è iscritto al social. Si ringrazia per la disponibilità il Comune di Montenero che si occuperà della diretta dal Santuario della Madonna di Bisaccia.

Il Vescovo Gianfranco invita, inoltre, tutta la comunità diocesana ad accostarsi e a seguire alle 21, in diretta sui media Cei o sui canali social, l’Atto di affidamento dell’intero Paese alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza. Il momento di preghiera si terrà nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio (diocesi di Cremona, provincia di Bergamo).