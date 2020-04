SANTA CROCE DI MAGLIANO. I migranti ospiti dello Sprar-Siproimi “Casa D’ Amico” donano 150 mascherine ai cittadini di Santa Croce di Magliano. Il 30 aprile 2020, una delegazione composta dalla coordinatrice di progetto Maria Teresa Barberio e della beneficiaria Basira, ospite dello Sprar-Siproimi “Casa D’ Amico”, ha provveduto a consegnare nelle mani del sindaco del paese, Alberto Florio, un plico contenente 150 mascherine, autoprodotte, da destinare in favore di quanti, attualmente in difficoltà, non abbiano la possibilità e i mezzi per acquistarle.

L’ idea, lanciata dagli stessi migranti ospitati in paese, è stata prontamente sostenuta e avallata dagli operatori del progetto “Casa D’Amico” che li accoglie.

Basira, protagonista di questo gesto di solidarietà e a capo della task-force “sartoriale” aggiunge: “Vogliamo essere utili al paese che ci ospita”, così come partendo dalla Nigeria e venendo in Europa abbiamo chiesto aiuto, ora che ne abbiamo la possibilità, nel nostro piccolo, vogliamo ricambiare”.