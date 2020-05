Vietri ospedale Covid regionale? «E' una bella notizia»

LARINO. «Se la notizia è “il Vietri di Larino è ospedale Covid regionale” per l’Associazione fra ex consiglieri regionali del Moliseche haauspicato, con una serie di inviti, di dotare il Molise di ospedali Covid, è di sicuro una bella notizia, visto che porta il Molise a dare una risposta all’emergenza e, nel contempo, di essere parte della rete nazionale».

Lo afferma Pasquale Di Lena assieme agli altri aderenti dell’Associazione ex consiglieri regionali del Molise.

«Una scelta importante che riapre e mette in moto, con i necessari adattamenti, una struttura moderna collocata in un territorio da sempre aperto alla solidarietà con gli altri territori confinanti.

Una scelta che, con l’indicazione di una sua trasformazione in un centro di ricerca e cura per le malattie infettive a carattere interregionale, diventa strategica per la sanità di cui il Molise ha bisogno per costruire, con il suo primario tesoro, il territorio, il suo futuro. Un “Molise terra della salute” nel momento in cui ha la possibilità di raccontare e mostrare, con la buona alimentazione, la bellezza dei suoi paesaggi, l’innata ospitalità, di essere tale.

Bisogna essere grati a quanti si sono adoperati per arrivare a queste indicazioni così importanti e a quanti si adopereranno per la riapertura del Vietri e le scelte che servono per una programmazione nuova della sanità molisana.

Realizzare le indicazioni lette è ora la cosa più importante da fare».