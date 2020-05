TERMOLI. Messaggio della segreteria Uilm sul Primo Maggio 2020.

«“Il Lavoro in sicurezza per costruire il futuro” Il 1° Maggio 2020 quest’anno si celebra in un contesto di un'Italia ancora impegnata a contrastare l’emergenza sanitaria , la più difficile e drammatica della sua storia. Oggi più che mai ci siamo resi conto di quanto sia indispensabile garantire la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Il nostro pensiero va innanzitutto alle migliaia di persone cadute vittima di questa pandemia, ai loro familiari, agli operatori sanitari che si sono ammalati per poterci curare. Il Sindacato dovrà lavorare affinché la ripresa delle attività lavorative avvenga nella massima sicurezza e nel rispetto dei protocolli condivisi a livello nazionale, per evitare il dramma di un ritorno dei contagi. Non possiamo abbassare la guardia. Siamo costretti a riconsiderare modelli di vita, a ripensare il nostro modello di sviluppo, ma al centro deve sempre esserci il Lavoro e la Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori. Buon 1° Maggio a Tutti».