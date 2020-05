SAN MARTINO IN PENSILIS. Primo Maggio alle ore 19.15 dal terrazzo del Palazzo Baronale Tozzi. «un piccolo concerto al pianoforte con diretta su facebook. Il tutto verrà ripreso da un drone. Affacciamoci ai balconi con disegni e cartelloni su cui scrivere messaggi per amici e parenti che in questo periodo non abbiamo potuto abbracciare. Buon Primo Maggio a tutti». L'annuncio dell'amministrazione comunale di San Martino in Pensilis.