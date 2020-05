TERMOLI. Un Primo Maggio d'impegno anche per il Soa.

«I veri lavoratori sono coloro che vogliono costruire una società migliore.

Alle donne e alle mamme disoccupate che ai tempi del corona virus sono costrette a rivestire anche il ruolo di insegnanti per la scuola dell'obbligo senza riconoscimento retributivo e contributivo.

Ai tanti padri di famiglia che viene negato ill diritto al lavoro per le disuguaglianze generate da un sistema politico economico viziato e preferenziale.

Per i giovani precari a zero diritti che vengono sfruttati quotidianamente.

Buon Primo Maggio agli anziani pensionati che hanno lavorato una vita e ora si ritrovano derisi e messi in un angolo.

Agli operatori sanitari pubblici che spesso sotto organico e senza sicurezza diventano un pericolo per loro stessi e per la collettivitá, umiliati e demansionati.

Agli operai delle fabbriche lasciati sempre più soli come carne da macello, vittime del profitto delle multinazionali in primis, quelle che pretendono dai governi e dai sindacati di compagnia vantaggi su vantaggi mentre spesso si continua anche a morire.

Buon 1 Maggio a chi lotta ogni giorno, a chi resiste, a chi subisce ma non vuole lasciare la presa. La dignità di un essere umano non ha prezzo. Buon 1 Maggio a chi non rinuncia a costruire una coscienza capace di rimuovere il marcio di questa società».