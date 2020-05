Fiom: "Un’organizzazione chiara per garantire sicurezza ai lavoratori"

ATESSA. La Fiom scrive alla Regione Abruzzo:

"Egregio Presidente ed egregi Assessori, prendendo in prestito una frase di un famoso fumetto, spero che si abbia la consapevolezza che da un grande potere derivano grandi responsabilità.

Aver deciso di consentire la riapertura anticipata delle impese, doveva e deve vedere una Regione pronta ad affrontare tutte le conseguenze derivanti da tale decisione a partire dall’organizzazione di tutti i servizi di competenza della Regione. La ripartenza di circa 10.000 lavoratori, di cui molti provenienti da altre regioni, come è avvenuto per la Val di Sangro, doveva e deve essere accompagnata da regole chiare e nulla doveva essere lasciato al caso. Non è pensabile lasciare il compito alle aziende di attrezzarsi per tentare di limitare i contagi dentro i luoghi di lavoro e poi fuori dalle fabbriche i lavoratori subiscono regole non omogenee.

La Regione si è chiesta come debba essere gestito il caso di un lavoratore pendolare che non viene fatto entrare in azienda perché ha una temperatura superiore ai 37,5 gradi? Quel lavoratore ha viaggiato in autobus per almeno un’ora per arrivare al lavoro, il termoscanner non gli ha consentito l’accesso e di conseguenza ha preso un nuovo autobus con il turno smontante per tornare a casa. Augurandoci che non sia così, se quel lavoratore dovesse essere sintomatico potrebbe aver contagiato i lavoratori all’andata e al ritorno. Tenete presente che negli autobus viaggiano gli autisti e i lavoratori di più aziende. Questa situazione doveva essere valutata da una Regione che ha voluto la ripartenza anticipata. Se quel lavoratore fosse positivo al Covid-19 e la risposta al tampone arriva dopo quindici giorni, come sta avvenendo in alcuni casi, immaginate cosa possa accadere e immaginate l’effetto domino che può generare.

La Regione deve pensare di risolvere il problema di come far tornare quel lavoratore a casa senza mettere a rischio altri lavoratori, magari prevedendo presidi nei pressi dei nuclei industriali a supporto di queste situazioni dove tali lavoratori possano stazionare ed essere ulteriormente controllati, ed infine organizzare il loro ritorno a casa in sicurezza.

Un Politico che ha deciso di far ripartire una macchina così complessa deve assumersi la responsabilità di organizzare tutto senza tralasciare nulla. Se a causa di negligenze organizzative dovesse impennarsi la curva del contagio, non solo sarà un danno alla salute per molti cittadini, ma si mette a rischio l’intero sistema produttivo.

La Sevel e l’indotto generano circa il 22% del PIL regionale e a questo risultato concorrono soprattutto i lavoratori e molti di loro vengono da fuori regione affrontando un viaggio che può durare più di un’ora e mezza.

Una Regione, consapevole di questa situazione doveva tenere in considerazione e valutare tutte le criticità. Una Regione avrebbe dovuto coordinarsi con il Molise per costruire dei protocolli omogenei per i trasporti.

Una Regione deve predisporre interventi sanitari immediati in caso di sospetti contagi.

Una Regione avrebbe dovuto, come fatto dal Veneto, avviare una seria campagna di test molto prima della ripartenza visto che siamo stati fermi più di un mese.

Come Fiom chiediamo di avere un’organizzazione chiara, che non lasci nulla al caso per garantire ai lavoratori la sicurezza dentro e fuori la fabbrica."