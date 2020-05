Marone convoca il Consiglio in video-conferenza per l'approvazione del Bilancio

TERMOLI. Il presidente del Consiglio comunale di Termoli, Michele Marone, ha convocato in video-conferenza per l'8 maggio alle 11 in prima convocazione la seduta utile ad approvare gli atti di Bilancio. Si tratta di un ordine del giorno coi primi cinque adempimenti di programmazione, l'esatta interpretazione delle norme tecniche di attuazione e 5 proposte su riconoscimenti di debiti fuori bilancio.