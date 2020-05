Prorogato al 15 giugno il termine ultimo per cambiare gli pneumatici

ROMA. Il Ministero per i trasporti ha comunicato che a causa dell'emergenza epidemiologica, è stata spostata al 15 giugno 2020 la scadenza del 15 maggio per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi.



Se però gli pneumatici invernali hanno l'indice di velocità prescritto sulla carta di circolazione, possono rimanere montati anche in estate. L'utilizzo di pneumatici invernali con un indice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione (min. Q = 160 chilometri/h) è, invece, consentito solo in inverno, dal 15 ottobre fino al 15 giugno, per il 2020.

Il cambio degli pneumatici invernali con quelli estivi è comunque importante perché le gomme invernali sono pensate per temperature basse e non presenterebbero sufficienti prestazioni con temperature esterne oltre che essere sottoposte ad una maggiore usura.

In questo periodo vi è la possibilità per gommisti e meccanici che si siano già organizzati per prestare il loro servizio all'utenza, di ritirare l'autovettura presso il cliente nonché curarne successivamente la riconsegna sempre presso il cliente.