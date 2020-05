Tre ristoratori cucinano 200 porzioni di spezzatino di cinghiale per le famiglie bisognose

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che domenica 3 maggio 2020 lo chef Bobo del ristorante “Ribo” di Guglionesi, in collaborazione con i ristoranti “Squalo Blu” e “Miseria e Nobiltà” di Termoli, cucinerà circa 200 porzioni di spezzatino di cinghiale – messo a disposizione da alcuni cittadini – da offrire alle famiglie bisognose di Guglionesi.Nell’ora di pranzo la Protezione civile provvederà a consegnare il pasto a domicilio. «Siamo grati a tutti coloro che, in una encomiabile gara di solidarietà, mettono a disposizione il loro tempo e il loro lavoro al servizio di chi è più in difficoltà", il ringraziamento dell'Amministrazione comunale di Guglionesi».