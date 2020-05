Vietri, Di Lena non la manda a dire: «Ancora scuse per giustificare ritardi inenarrabili»

LARINO. Pasquale Di Lena, come aderente dell’associazione degli ex consiglieri regionali del Molise commenta la notizia “Vietri ospedale Covid a Larino, Florenzano e Toma dicono no a Giustini” pubblicata ieri su termolionline.it, motivata dalla mancanza di risorse è solo un modo per continuare ad accumulare ritardi difficili poi da recuperare.

«Ancora scuse per giustificare la negazione a fare quello che da tempo si doveva fare per dare al Molise tutte le possibilità di essere parte e protagonista della rete nazionale degli ospedali Covid 19.

Scuse – ci dispiace dirlo – non convincenti, visto che altrove le strutture, non disponibili, se le sono inventate e di ogni tipo.

In pratica i due No del presidente della Regione e del Commissario Asrem negano al Molise la possibilità di una riorganizzazione della sanità pubblica, che assicuri la salute partendo dalla risposta più urgente e utile all’emergenza, un ospedale Covid-19, così come realizzati nelle altre Regioni.

La centralità della salute – lo sottolineiamo con più forza in questo nostro 5° comunicato - è uno degli elementi certi messi in luce dal Covid-19. Lo dicono tutti, in Italia e nel mondo, e, soprattutto, sono i numeri raccontati dalla pandemia, a dimostrare il fallimento della sanità privata.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nelle nostre precedenti note, i due elementi sui quali impostare un piano della salute, sono la prevenzione e la cura, che il Molise può assicurare con: i suoi caratteri della ruralità, la sua agricoltura quale fonte di una sana alimentazione; l'organizzazione delle sue strutture ospedaliere.

Due elementi che servono, oggi più che mai, per pianificare lo sviluppo e dare al Molise il suo domani.

Soprattutto per questa fondamentale ragione, noi diciamo sì alla riapertura dell’ospedale “Vietri di Larino”, quale ospedale Covid-19 del Molise e ringraziamo chi ha aggiunto un ruolo, qual è quello di “Centro di ricerca per le malattie infettive a carattere interregionale”, fondamentale -come sopra si diceva – per la riorganizzazione della sanità molisana.

Rivolgiamo ai sindaci il nostro sollecito a sostenere questa proposta che parte dai rappresentanti del Ministero della salute nel Molise e di dimostrare, anche con una mobilitazione, a chi continua a dire no che i molisani non sono d'accordo».