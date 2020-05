Lo chef Nicola Vizzarri su Rai Due "In Viaggio con Marcello"

TERMOLI. Il programma "In Viaggio con Marcello" domenica 3 maggio ha ospite lo chef termolese Nicola Vizzari.

La puntata è in onda alle ore 11.15 su Raidue. A seguito delle restrizioni alle produzioni televisive, in ottemperanza alle misure relative all’attuale emergenza sanitaria, andrà in onda una replica. Marcello Masi Rocco Tolfa e Carlo Cambi, continueranno a raccontarci come si è evoluto il nostro rapporto con il cibo e quale sarà il futuro della nostra alimentazione. Stavolta, la loro attenzione sarà puntata sulla cucina molisana, uno scrigno di tradizioni e di prodotti tipici genuini. Grazie alla maestria dello chef Nicola Vizzarri, si potranno assaggiare le più rinomate specialità gastronomiche del Molise, ricette arrivate fino a noi dal mondo arcaico della pastorizia e dell’agricoltura. Sulla tavola arriveranno grandi classici come i fusilli alla molisana, conditi con un ricco ragù di carni miste, e la pezzata, lo stufato di pecora che ha sfamato generazioni di pastori durante la transumanza.

Come sempre, anche nella puntata sul Molise vengono suggeriti gli abbinamenti più interessanti tra i cibi in tavola e i vini della tradizione regionale, in questo caso il Biferno e la Tintilia. E poi - sempre partendo dalla storia ma con lo sguardo rivolto al futuro del gusto – la pasticcera Naausica Viani realizzerà un’estrosa rivisitazione di un dolce molisano dal gusto sorprendentemente piccante, i pepatielli. Appuntamento quindi domenica 3 maggio alle 11.15 su Raidue.