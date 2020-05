Combattono il nemico invisibile, il ringraziamento di Biagio Galletta

CASACALENDA. Come consigliere e capogruppo di maggioranza del comune di Casacalenda sono qui oggi per ringraziare pubblicamente tutti coloro che con il loro impegno, tempo e senso civico si sono concentrati nel combattere la diffusione di questo nemico invisibile. La pandemia ha portato preoccupazione nelle nostre case e ha destabilizzato il nostro stile di vita, le nostre sicurezze e i nostri animi. Le circostanze e il vero effetto di ciò che sta accadendo non saranno noti per un po’ di tempo e l’ignoto è un pensiero preoccupante. Tuttavia ci sono cose per cui essere grati e fieri e, in un momento come quello che stiamo vivendo, dobbiamo concentrarci proprio su di esse.

Grazie alle procedure implementate dai singoli commercianti che, con il loro impegno e la loro organizzazione, continuano a lavorare senza sosta per assicurare a tutta la comunità i beni di prima necessità consentendo una rigorosa “spesa in sicurezza”, rischiando in prima persona.

Grazie alle forze dell’ordine e alla polizia locale, sempre presente sul territorio per monitorare il rispetto delle Norme.

Grazie ai volontari della Protezione Civile “Provenza” che, senza sosta, vanno incontro alle esigenze di tutta la popolazione, soprattutto dei più fragili, portando loro a casa la spesa e tutto il necessario. Sono un importante riferimento per tutti noi cittadini.

Grazie a tutti coloro che sono tenuti a continuare il proprio lavoro, affrontando ansie e disagi per tenere in piedi l’Italia e sostenere le filiere di produzione, ora vitali, chi manda avanti la scuola, l’industria, anche lavorando da casa.

Un ringraziamento speciale ai medici di base che, in prima linea, si stanno spendendo oltre ogni misura per combattere il virus assistendo a domicilio e telefonicamente tutta la cittadinanza.

Grazie ai singoli cittadini che con grande solidarietà hanno effettuato donazioni a favore delle famiglie che versano in difficoltà economiche. Grazie ai pacchi contenenti alimenti di prima necessità avete contribuito a migliorare la situazione particolarmente difficile nel quotidiano di tante famiglie. Un doveroso ringraziamento va alle associazioni e ai loro volontari che si sono spesi per la realizzazione delle mascherine protettive destinate a tutta la comunità di Casacalenda.

Come amministrazione abbiamo fatto il massimo per farvi sentire al sicuro e per assicurarci che la vostra salute non venisse compromessa in alcun modo. Per quanto possibile, ci siamo impegnati duramente per aiutare tutti coloro che stessero affrontando svariate criticità, anche con l'attribuzione dei buoni spesa.

Auspicando che gli sforzi attuati ed il lavoro in corso possano essere concretamente utili, vi porgo un cordiale saluto nella speranza che il lavoro e la tranquillità possano tornare ad essere i nostri miglior impegni quotidiani, con un pensiero a chi non sta lavorando per le conseguenze dell’emergenza e a chi un lavoro non ce l’ha. A loro va la nostra solidarietà e continuerà ad andare il nostro aiuto, perché di loro e del loro lavoro abbiamo bisogno per rialzarci e ripartire.

Biagio Galletta