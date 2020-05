VENAFRO. Anche questa è integrazione. Il Siproimi di Venafro, centro di accoglienza migranti, ha partecipato al video “Colpa del Virus”, il famoso brano di Vasco Rossi “Colpa d’Alfredo” parafrasato da alcuni artisti di Venafro.

Ma c’è anche un ospite a sorpresa, per la prima volta nella storia di “Colpa d’Alfredo” proprio un africano canta “l’ho vista uscire mano nella mano con quel l’africano che non parla neanche bene l’italiano ma si fa capire bene quando vuole”. Si tratta di Cabdishakuur Sulayman Xashi, migrante ospite del SIPROIMI di Venafro, giunto da poco in Italia dalla Somalia con uno dei viaggi della speranza.

Il Siproimi di Venafro ha da sempre attivato numerosi progetti di integrazione con la comunità di Venafro, le scuole della città e le varie istituzioni locali.

E, soprattutto in questo particolare momento storico, sono state tante le iniziative che il Siproimi di Venafro ha posto in essere al fine di evitare che potessero essere vanificati gli sforzi finora compiuti dai migranti stessi per una completa integrazione in vista della fine della loro permanenza nel progetto di accoglienza.

Pertanto tutte le attività iniziate al loro arrivo, a parte quelle vietate per ovvi motivi, sono continuate con i necessari dispositivi di sicurezza e di distanziamento sociale.

La didattica fatta a distanza di concerto con il CPIA di Isernia, i progetti per la realizzazione di panchine nel garage di casa con materiale di recupero o la messa a dimora di piantine e semi per la creazione di un vero e proprio orto nel giardino di casa, sono solo alcune delle attività realizzate.

Tutto questo è stato possibile grazie alla presenza costante di operatori che li hanno coadiuvati e, soprattutto, hanno fatto in modo che nessuno potesse disattendere le disposizioni del lockdown accompagnandoli uno ad uno anche a fare la spesa.

Presenza costante anche durante queste dure giornate di quarantena obbligatoria per tutti, grande senso di responsabilità e immenso sacrificio hanno caratterizzato più che mai il Siproimi di Venafro al tempo del Coronavirus. Questo grazie ad una equipe di professionisti che ha continuato a lavorare, instancabilmente, per queste persone venute da lontano in cerca di una vita migliore.

In questi giorni molto forte è stata avvertita anche la presenza delle istituzioni, in primis del sindaco Alfredo Ricci e di tutti gli amministratori ed in particolare quella dell’assessore al sociale del Comune di Venafro Angelamaria Tommasone, che ha tenuto un filo diretto con il Siproimi e si è messa a disposizione per eventuali bisogni e necessità in questa particolare situazione, e del Consorzio di Libere imprese che gestisce il progetto Siproimi e che, anche nei primi giorni di emergenza, non ha mai fatto mancare l’appoggio e soprattutto ha fornito in tempi record i dispositivi di sicurezza agli operatori e ai migranti accolti nel centro.

L’idea di Francesco Tomasso nasce per inviare un grande in bocca al lupo a tutti omaggiando il più grande della musica italiana, il concerto del record mondiale di Modena Park, Venafro e il Molise.

Quattordici le persone coinvolte nel progetto “Venafro Park”, riunite come in una scampagnata tra amici con la chitarra per una versione unplugged della canzone nata nel 1980.

Otto gli interpreti: Luigi Pizzuti, Francesco Tomasso, Salvatore Riccio, Benedetta Pesino, Aldo Mascio, Gianni Di Chiaro e l’affermato mezzosoprano Laura Verrechia.

Coreografia curata dai talentuosi ballerini Jessica e Andrea Scorpio.

Tra i musicisti figurano Loreto Zullo alle percussioni, Paolo Izzi alla chitarra elettrica, Isidoro Grasso al sassofono e Luigi Rinaldi alle chitarre acustiche e audio editing. La regia e video editing sono di Gianni Di Chiaro e la direzione artistica di Francesco Tomasso.

Una bella pagina per Venafro, una bellissima esperienza per il migrante somalo e un video che strappa un sorriso nelle tristi giornate di una emergenza di cui non si vede ancora la fine.