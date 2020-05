TERMOLI. La scuola non si ferma: l’Istituto Alfano alle Olimpiadi Nazionali di Debate.

La squadra di debate dell’I.I.S.S. Alfano di Termoli, formata dagli alunni del liceo classico Chiara Cappella, Sara Leccese, Beatrice Lemme e Giuseppe Terone, accompagnata dall’allenatore prof. Mario Mascilongo, parteciperà alla terza edizione delle Olimpiadi Nazionali di Debate, che si svolgeranno on-line dal 4 al 9 maggio con la partecipazione delle squadre di 18 regioni italiane.

I dibattiti si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet in orario pomeridiano, su tre argomenti comunicati in anticipo alle squadre (che sapranno però solo poco prima della gara se sosterranno la tesi pro o contro):

- Lo Stato italiano dovrebbe istituire l’eredità universale, ovvero un trasferimento di denaro, incondizionatamente ad ogni cittadino, di almeno 15.000€ al compimento del diciottesimo anno di età.

- La colonizzazione di Marte dovrebbe essere la priorità delle agenzie spaziali.

- Gli enti di ricerca dei paesi sviluppati dovrebbero puntare nella direzione della fusione nucleare invece che verso quella delle fonti rinnovabili.

Un quarto dibattito si svolgerà invece su un argomento comunicato alle squadre mezz’ora prima dell’inizio.

«In questo momento particolarmente travagliato per l’intero paese e per la scuola in particolare», commenta la Dirigente dott.ssa Concetta Rita Niro, «la decisione degli organizzatori delle Olimpiadi di non rinunciare all’appuntamento previsto ma di rimodularlo in modo da consentirne lo svolgimento online è un apprezzabile tentativo di non rinunciare al compito educativo della scuola e di guardare avanti con fiducia».

Il prof. Mascilongo promette di aggiornarci sulle varie fasi del torneo:«Durante la prossima settimana comunicheremo i risultati in tempo reale, con l’augurio che per la squadra dell’I.I.S.S. Alfano la partecipazione alle Olimpiadi sia innanzitutto un’occasione di crescita e di maturazione personale».