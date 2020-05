VENAFRO. La canzone “Rainbow in the Sky” di Barbara Federici spopola sul web! Boom di visualizzazioni sui social media. La canzone, pubblicata il 1 Maggio su Facebook, dopo solo 3 giorni supera le 70.000 visualizzazioni diventando virale in tutto il territorio nazionale. Il messaggio di speranza, rinascita e positività del testo della canzone, aiutato dalla forte carica emotiva del video sono arrivate al cuore delle persone ad hanno contribuito a tributarne il successo con centinaia di condivisioni.

L’Autrice della canzone, Barbara Federici, emozionata e felicemente sorpresa per il grandissimo numero di visualizzazioni, è orgogliosa di essere riuscita a trasmettere e diffondere il suo messaggio di positività in un periodo storico tanto delicato, e ringrazia così il pubblico: “Io, Alessandro Di Muccio (compositore) e nostra figlia Valentina (la piccola ballerina presente nel video), vogliamo ringraziare tutti infinitamente, per aver visualizzato, recepito il nostro messaggio di amore per l’umanità, facendolo proprio e a sua volta ricondividendo in modo virale. Non abbiamo parole per descrivere lo stupore e la felicità per essere stati sommersi da tanto calore ed affetto!

Per chi ancora non ha avuto la possibilità di vedere il video ed ascoltare il brano, la canzone “Rainbow in the Sky”, curata nella sua interezza da Barbara (testo con traduzione, voce e video) ed Alessandro (composizione ed arrangiamento musicale) riflette in modo sintetico e preciso quanto sta accadendo nel nostro mondo: “è un inno alla giustizia sociale, alla sanificazione del pianeta e al desiderio di ripartenza lavorativa che solo grazie all’amore e al rispetto per il mondo si può ottenere”. Il video ripercorre infatti varie fasi: la natura incontaminata deturpata dall’uomo, la crisi dei rapporti umani e sociali, la libertà soppressa dal Coronavirus, di qui l’autrice lancia un forte messaggio di speranza. “ L’uomo sebbene sia responsabile dell’involuzione del nostro pianeta, sa dove andare perché ha il potere dell’Amore: L’amore vero, quello tra esseri umani e tutto il creato, ha la forza di migliorare questo mondo quindi apri il tuo cuore e i tuoi occhi e vedrai l’arcobaleno, simbolo di una nuova rinascita” ed è quello che ci auguriamo.