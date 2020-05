"I lavoratori che hanno sintomi influenzali devono rimanere a casa"

ATESSA. "Lavoratrici e lavoratori, abbiamo appreso nei giorni scorsi dell’episodio del lavoratore che con 38 di febbre ha preso un mezzo pubblico per recarsi allo stabilimento Sevel, comportamento estremamente irresponsabile che poteva sfociare in un dramma sociale. L’operaio è stato prontamente rintracciato e su impulso della Asl Lanciano Vasto Chieti, e stato sottoposto a tampone, che per fortuna nella serata di ieri, ha dato esito negativo. Vogliamo ricordare a tutti i lavoratori che il protocollo siglato dalle parti sociali e datore di lavoro è molto scrupoloso, anche in questa circostanza ha funzionato perfettamente, impedendo al lavoratore di entrare in stabilimento.

Ci teniamo a ricordare che i lavoratori che hanno sintomi influenzali, tosse, raffreddore o temperatura superiore a 37,5° C devono rimanere a casa, avvisare il proprio responsabile, e contattare il medico di famiglia, per nessun caso con questi sintomi il lavoratore deve recarsi a lavoro.

Il paese sta provando a ripartire con difficoltà, non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti da noi tutti, vista la gravissima emergenza sanitaria, e le falle che si possono creare al di fuori dell’ambito lavorativo, chiediamo alle Regioni Abruzzo e Molise, tramite il dipartimento Infrastrutture e trasporti, di emanare un ulteriore ordinanza, prevedendo misurazioni delle temperature alla salita degli autobus. La segreteria Fim Cisl è convinta che questo momento storico verrà superato solo se ai protocolli aziendali e decreti ministeriali, verrà accompagnato dal senso civici di ogni persona."

Segreteria Fim-Cisl Abruzzo- Molise