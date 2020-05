LARINO. I consiglieri de "Il Germoglio" a favore della proposta di riconversione del Vietri.

In questa delicata fase dovuta all’emergenza covid-19 e dopo le ripetute battaglie a favore di una nuova vita per il Vietri, la proposta del Commissario ad acta Angelo Giustini arriva come una grande svolta. Noi Consiglieri di minoranza de “Il Germoglio”, sempre attenti al bene comune e soprattutto alla salute dei cittadini, supportiamo la proposta di riconvertire il Vietri in un centro regionale edinterregionale per la cura e la ricerca delle malattie infettive, affinché diventi una realtà propedeutica a ridare dignità e funzionalità alla struttura, rimettendola a servizio del territorio.

Si tratta di un progetto lungimirante, perfettamente in linea con le direttive del Ministero della Salute, che ha deciso di potenziare la sanità pubblica per far fronte all’emergenza attuale e non solo. Com’è comprensibile, la realizzazione richiederà tempo, ma rappresenta un’enorme possibilità per il nostro territorio. Infatti, un centro di eccellenza sanitaria potrebbe produrre nuova occupazione e attirareutenza dalle regioni limitrofe; questo vorrà dire movimento di persone e, di conseguenza, nuovo ossigeno per tutte le attività presenti sul territorio, in modo da far ripartire anche l’economia locale. Questa rappresenta un’occasione imperdibile e, sempre accanto ai cittadini, ci uniamo alle tante voci che da anni reclamano la necessità di riqualificare degnamente una struttura efficiente come quella del Vietri, per una sanità pubblica di qualità.