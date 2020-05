PETACCIATO. Questa mattina, il Nido "La Trottola" di Petacciato, già distintosi nei giorni scorsi per aver creato la prima didattica a distanza innovativa per i bambini del Nido attraverso un cartone animato creato dalle maestre, ha donato al Comune di Petacciato 100 mascherine per la prima infanzia petacciatese. Le mascherine si distinguono per la qualità dei materiali, per la loro facile sterilizzazione e riutilizzo, mettendo a disposizione della comunita un dispositivo necessario anche se non obbligatorio per i più piccoli.

Soddisfazione dal sindaco Roberto Di Pardo, che ha così accolto questo gesto solidale: «Madre Teresa diceva "Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare”. La Trottola Nido- Ludoteca, con questo gesto, ha coniugato l’importanza del dono all’amore nel compierlo. Grazie davvero per questo pensiero rivolto ai piu piccini che denota l’amore e la dedizione per quello che per voi non è solo un lavoro.👇👇