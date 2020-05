Bufera a Riccia, Carabinieri multano la vice sindaca: chieste le sue dimissioni

RICCIA. Una leggerezza non da poco conto. Così viene vista dalle minoranze al Comune di Riccia la violazione amministrativa nella quale è incorsa la vice sindaca, Antonella Di Domenico, che nella giornata del Primo maggio è stata fermata dai Carabinieri a un posto di blocco e multata. Lei si difende dicendo di essersi fermata da alcuni amici di rientro dalla campagna, “ho commesso un errore e sono incorsa in una violazione amministrativa”. Nessun alibi per difendersi, ma sulla sua bacheca di Facebook ci tiene a fare delle precisazioni, “non stavo partecipando a nessuna festa. Bene hanno fatto i Carabinieri ad effettuare i controlli e li ringrazio per il loro lavoro. Pagherò la multa e chiedo scusa”.

Ma ai gruppi di minoranza Ricci@rinasce e lista Moffa sindaco, le scuse non sono sufficienti tanto da richiederne le dimissioni. “ Un alto rappresentante delle istituzioni locali che da quando è iniziata l’emergenza continua a ripetere sui sociali, sugli altari e sugli organi di stampa di attenersi alle regole, di restare a casa, di non abbassare la guardia dopo aver violato la legge, ha anche tradito tutto quello che si è predicato”. A Riccia l’allerta contagio è da subito stata alta anche a causa di un contagio all’interno del personale sanitario del 118. Le persone in totale contagiate dall’inizio dell’epidemia nel comune della valle del Fortore che conta poco più di mila abitanti sono 7.