Iomilavolemani: l'Asrem sposa la campagna d'igiene dell'Oms

CAMPOBASSO. L’Asrem sposa la campagna per l’igiene delle mani, che prevede il suo momento centrale domani, martedì 5 maggio.

Ogni anno l'Organizzazione Mondiale della Sanita (Oms) promuove la campagna per l'igiene delle mani.

Quest'anno, nel pieno della pandemia Covid-19, l'evento assume un significato molto particolare.

La corretta igiene delie mani rappresenta infatti la principale e insostituibile misura di prevenzione e mitigazione del rischio di infezioni trasmissibili compresa quella da Sars-CoV-2 , insieme al distanziamento sociale, all'etiquette respiratoria (coprirsi naso e bocca in caso di starnuti o colpi di tosse) e all'utilizzo corretto e appropriato dei dispositivi di protezione individuale.

L’Asrem aderisce alla campagna informativa promossa dall'Oms, per ricordare l'importanza di questo gesto semplice ma in grado di dimostrarsi un fattore di protezione "chiave", per garantire la sicurezza di tutti, non solo nel contesto degli ambienti ospedalieri e di cura, ma anche in comunità.