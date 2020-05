Informazione al Comune di Guglionesi, si muovono Assostampa e Ordine dei giornalisti

GUGLIONESI. Il rinnovo recente della collaborazione tra il Comune di Guglionesi e uno studio privato per la gestione della comunicazione istituzionale ha scatenato la reazione di Assostampa e Ordine dei giornalisti.

I presidenti Giuseppe Di Pietro, Pina Petta e il consigliere nazionale Vincenzo Cimino, si sono rivolto al sindaco Mario Bellotti e alla dirigente Gabriella Conti.

«Il Comune di Guglionesi ha pubblicato la determina del settore affari generali, n.° 75 del 24/4/2020, avente per oggetto “Affidamento in rinnovo servizio di informazione delle attività comunali”. Associazione della stampa e Ordine dei giornalisti del Molise hanno più volte tentato di mettersi in contatto con gli uffici comunali, senza riuscirci, per approfondire la materia e interloquire con i diretti responsabili allo scopo di chiarire l’applicazione della legge 150/2000 sull’attività d’informazione della Pubblica Amministrazione.



Non avendo elementi più dettagliati sulle finalità della delibera, si fa presente che i flussi d’informazione e tutta l’attività dell’ufficio stampa deve essere gestita da un giornalista iscritto all’Ordine. Per quanto riguarda l’inquadramento retributivo, si può fare riferimento alle normative e ai contratti vigenti. A tal fine, si comunica la piena disponibilità per qualsiasi approfondimento, onde evitare eventuali e inutili contenziosi».