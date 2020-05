ATESSA. "Controlli a lavoratori prima di salire sugli autobus e test sierologici per tutti i lavoratori" a parlare così è Amedeo Nanni della Fim-Cisl.

Quest'ultimo poi aggiunge: "Il caso del lavoratore della Sevel con la febbre dimostra che il protocollo ha funzionato perfettamente, infatti non è entrato in azienda. Oggi è importante essere responsabili per limitare i contagi. Chi ha sintomi influenzali deve restare a casa, contattare il proprio medico e l'azienda. Come Fim attendiamo che la Regione ci convochi per parlare delle misure da attuare sui mezzi di trasporto."