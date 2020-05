Emergenza coronavirus, prorogato il servizio di supporto psicologico

TERMOLI. E’ stato prorogato fino alla fine del mese di maggio il servizio di supporto psicologico voluto dall’Ambito Territoriale Sociale di Termoli in collaborazione con la Cooperativa Sirio per affrontare l’emergenza Coronavirus-Covid19.



Il disagio vissuto in questi ultimi due mesi ha causato nella popolazione stati d’ansia e difficoltà di carattere psicologico che si è inteso affrontare attraverso l’attivazione di un servizio telefonico che vede disponibili professionisti pronti a questo tipo di consulenza. Chiamando il numero verde 800 090 726 si potrà parlare con le operatrici a disposizione oppure tenere videochiamate, in particolare si lavorerà sui vissuti psicologici associati all’emergenza Covid19 e a tutte le condizioni di ansia e stress ad essa connesse. Per ottenere aiuto basta dunque comporre il numero verde e parlare direttamente con il professionista incaricato. Chi preferisce la posta elettronica può inviare una mail al seguente indirizzo:

sup.psicologicotermoli@gmail.com

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle 16.00 alle 18.00. Le professioniste incaricate, che risponderanno dal proprio domicilio, sono Domenica Casieri (al mattino) e Michela Marinelli (il pomeriggio).