Covid-19, Pilkington: "Si stimano richieste in calo del 40% sull'intero anno"

SAN SALVO. Da ieri è ripresa l'attività lavorativa in Pilkington, questa la lettera inviata ai lavoratori da parte del presidente Graziano Marcovecchio:

"Bentornati in Azienda! Da oggi, finalmente, riprendono la maggior parte delle nostre attività lavorative dopo 45 giorni di chiusura forzata per l’emergenza COVID-19.

Auguro a tutti il più caloroso bentornato in Azienda!

Per favorire il rientro nelle migliori condizioni possibili, la scorsa settimana abbiamo siglato con le rappresentanze dei lavoratori un protocollo per il riavvio in sicurezza delle attività; vi esorto a rispettarlo in ogni suo punto affinché i nostri stabilimenti possano essere considerati i luoghi più sicuri in cui trascorrere la nostra giornata. Ad oggi, abbiamo avuto la fortuna di riscontrare solo un caso conclamato da COVID-19 nello stabilimento di Settimo Torinese: le condizioni del collega appaiono buone e speriamo di poterlo rivedere presto in servizio.

Purtroppo, il virus nel mondo non ha aggredito solo tante vite umane ma sta determinando impatti drammatici anche sulla vita economica e produttiva delle aziende. Il fatturato nel mese di marzo è crollato vertiginosamente e nel mese di aprile, per la prima volta nella storia, è stato praticamente vicino allo Zero; allo stesso tempo i costi di mantenimento dei nostri stabilimenti sono rimasti elevatissimi, soprattutto quelli energetici, di servizi e di personale dei Float che, in questo periodo di lock-down, hanno generato milioni e milioni di euro di perdite.

Per l’esercizio finanziario appena cominciato si stimano riduzioni di richieste di circa il 40% sull’intero anno, con effetti ancora più significativi nella prima metà dello stesso che richiederanno, pertanto, altri lunghi periodi di inattività.

In conseguenza di ciò, il nostro Float SS2 sarà posto in Hot Hold (ossia in “veglia”) da metà maggio ad agosto e saranno accelerate le attività per la fermata delle attività produttive nello stabilimento CRS. Saranno, infine, posticipate, come è facile intuire, talune attività collegate all’implementazione del Piano Industriale che avevamo in corso.

Ciò nonostante, abbiamo comunicato alle rappresentanze dei lavoratori la volontà di continuare ad anticipare l’indennità di CIGO ai dipendenti che ne usufruiranno, almeno per il mese di maggio. Abbiamo, inoltre, fatto lo sforzo di corrispondere alle consuete scadenze il premio di partecipazione per la parte relativa alla presenza, nonché il bonus 100 € previsto dal Decreto-legge dello scorso 17 marzo: una volta queste cose ci sembravano scontate e dovute, ma dovremo abituarci in fretta a comprendere che non sarà più così.

È necessario attuare fin da subito una rigorosa riduzione dei nostri costi di gestione. Il Gruppo NSG, il 30 aprile, ha annunciato agli investitori che il Comitato Esecutivo ha attuato una riduzione volontaria dei propri compensi che oscillerà tra il 50% e il 10% per un periodo di tempo, il non pagamento dei premi variabili relativi allo scorso esercizio e la sospensione degli incrementi retributivi fino a data da destinarsi.

Per quel che riguarda i nostri stabilimenti avvieremo a breve un confronto con le rappresentanze sindacali per individuare le misure da applicare, ma abbiamo già comunicato la sospensione immediata degli straordinari (quelli eccezionali e inevitabili saranno accantonati in banca-ore) e la rigorosa applicazione della regola sulle ferie residue per l’accesso al trattamento di CIGO. Dovremo tuttavia, intervenire su diverse altre voci di costo e costruire nuove modalità organizzative.

I mesi a venire richiederanno sforzi eccezionali da parte di tutti: sicurezza, disciplina, flessibilità e capacità di reazione alle difficoltà saranno le parole chiave per superare il momento; sono però certo che, per quanto lungo esso sarà, saremo capaci di superarlo, tutti assieme, per raggiungere l’obiettivo comune.

Sarà poi solo la Storia a raccontarci come sarà andata, ma non dovremo mai avere nessun rimorso per non averci provato, strenuamente provato, fino in fondo.

Desidero ringraziare, infine, tutti coloro i quali hanno partecipato alla donazione per l’Ospedale San Pio di Vasto. Abbiamo ormai superato la quota di 180.000 € ed abbiamo deciso di prorogare la scadenza del progetto al 31 maggio, così da garantire a tutti i dipendenti la possibilità di effettuare la donazione."

Graziano Marcovecchio