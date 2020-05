TERMOLI. "Dialoghi sul cambiamento": Diretta streaming facebook della Federazione Pd del Basso Molise.

Buona la risposta al primo appuntamento - trasmesso, ieri, in diretta streaming sulla pagina facebook della Federazione Pd del Basso Molise - del format "Dialoghi sul cambiamento", sul tema "Migrazioni, conflitti, vulnerabilità. Il mondo alla prova del covid" con Carlotta Sami, portavoce Unchr, intervistata da Marco Furfaro.

Appuntamenti - trasmessi in digitale - per discutere sulle grandi trasformazioni in atto, economiche e sociali, che stiamo vivendo, interagendo con personalità della politica, della cultura, del volontariato, con scienziati, con economisti. Un'importante iniziativa politica per dar voce a personalità di spicco e contribuire con loro a definire la ripartenza del Paese e la messa a fuoco sulla costruzione di una società migliore.

"Un'ottima opportunità - per la Federazione Pd del Basso Molise - utile ad elevare la qualità del dibattito politico sul territorio, coinvolgendo iscritti e simpatizzanti dei vari circoli territoriali, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie che, in un momento in cui si impone prudenza osservando il distanziamento sociale, permette di abbattere le distanze consentendo a tutti di partecipare attivamente alla vita politica".

I successivi appuntamenti - che saranno prontamente pubblicizzati per dare la possibilità a tutti di partecipare - saranno trasmessi sempre in streaming sulla pagina: https://www.facebook.com/federazionepdbassomolise.