Turismo, accordo di programma per la Marina di Petacciato

PETACCIATO. Il sindaco Roberto Di Pardo rende noto che con delibera di Giunta regionale n. 147 è stato approvato l’accordo di programma tra la Regione Molise e il comune di Petacciato per lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune per il progetto Tourism4ALL. (Interventi manutentivi e realizzazioni di piccole infrastrutture a Petacciato Marina). Totale intervento 38.200 euro.

«L’emergenza sanitaria ha ridotto notevolmente gli orari di presenza dei dipendenti in Comune e richiede tempo e impegno a noi amministratori: il raggiungimento di questo piccolo obbiettivo vale doppio come soddisfazione. Un grazie alla Giunta ma anche a tutta la struttura che tra mille difficoltà non fa mai venir meno il proprio supporto.