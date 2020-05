Il Comune di Larino proroga il termine di validità dei buoni spesa al 31 maggio

LARINO. L'amministrazione comunale di Larino avvisa i beneficiari dei buoni spesa, concessi in favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e gli esercizi commerciali che hanno aderito all'iniziativa, che il termine per l'utilizzo dei suddetti buoni è stato prorogato al 31 maggio 2020.