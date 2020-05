​Cittadinanzattiva Molise chiede la riapertura delle attività ambulatoriali

CAMPOBASSO. Cittadinanzattiva Molise ringrazia il Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano, tutto il personale sanitario,medici, infermieri, personaleo Oss, il Pronto soccorso, il 118, per la sensibilità e l’attenzione dimostrata nell’affrontare con competenze l’intera Emergenza Covid-19.



La nota dell’Asrem sulla proroga per la riapertura degli ambulatori, ha suscitato tra i cittadini molta preoccupazione. Tante sono state le segnalazioni che ci sono pervenute attraverso il nostro servizio di tutela integrata, soprattutto dalla persone più fragili. Per esempio i malati cronici che hanno seguito un percorso di cura e assistenza e che se ulteriormente differita, potrebbe vanificare tutto il percorso di cura svolto, e quindi peggiorare la loro già precaria salute. O gli anziani che isolati, hanno dovuto rinunciare alle cure per paura di essere contagiati, e la mancanza di un’assistenza territoriale ha evidenziato l’ulteriore fragilità.

Lo slittamento dell’intera offerta di assistenza sanitaria, lascia quindi campo libero ai privati penalizzando ulteriormente il cittadino, che già nella quotidianetà lamenta la difficoltà di accesso al servizio sanitario delle liste d’attesa, che ancora oggi risultano molto lunghe.

Il bollettino regionale rileva che i casi di contagio si sono azzerati, siamo l’unica Regione che ha la Terapia Intesiva libera. Consapevoli che resta importante non abbassare la guardia, e sperando che con la maggiore circolazione delle persone non si riacutizzi l’epidemia, Cittadinanzattiva Molise auspica che la ripresa immediata di visite specialistiche e controlli strumentali consentano ai cittadini molisani il ritorno alle prassi utili per la propria salute, cosi come avvenuta già nelle altre Regioni.