Problematiche di sicurezza per i pendolari Sevel di Montenero di Bisaccia, chiesto incontro

ATESSA. "La scrivente organizzazione con la presente chiede un incontro urgente al Presidente della Regione Molise e all'assessore competente, per analizzare le problematiche di sicurezza che i pendolari in partenza da Montenero di Bisaccia e diretti nello stabilimento Sevel trovano all'interno dei mezzi di trasporto pubblico.

In questo momento di emergenza sanitaria, in cui le direttive ministeriali sono ben chiare rispetto al comportamento da attuare sui mezzi pubblici al fine di evitare contagi da Covid-19, la società Atm continua ad avere un atteggiamento di non rispetto delle regole, costringendo i pendolari a rivolgersi più volte alle Forze dell'ordine. In attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti."

Fim-Cisl Rsa Fim-Cisl Sevel