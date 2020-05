Nasce la news su eventi, sport e cultura a Campomarino

CAMPOMARINO. Al fine di coinvolgere maggiormente la cittadinanza e i turisti e di rendervi partecipi dei progetti e delle iniziative che coinvolgeranno il nostro paese e la nostra comunità, l'assessorato al Turismo e allo Sport e l'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali di Campomarino presentano una nuova iniziativa che permetterà di comunicare con noi in modo diretto ed efficace tramite WhatsApp.

Sarà sufficiente seguire il nostro numero per entrare a far parte anche virtualmente della nostra comunità e per essere informati in tempo reale su tutti gli eventi e le iniziative turistiche e culturali che riguardano il nostro paese.

Lo scopo dell'iniziativa è anche quello di coinvolgere la cittadinanza attraverso idee e proposte su eventi e manifestazioni che potranno essere presentate attraverso questo nuovo canale. I progetti più meritevoli saranno presi in considerazione dall'amministrazione coinvolgendo e valorizzando l'ideatore della proposta.