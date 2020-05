CAMPOBASSO. Alle ore 12.20 circa in movimento una squadra e due automezzi dei Vigili del Fuoco del comando Provinciale di Campobasso; la richiesta era stata inoltrata alla centrale operativa del 115 dalla Guardia di Finanza.

Al Km 116.700 della statale 87, in prossimità de bivio di Sepino, la cabina di una bisarca per cause in corso di accertamenti, è stata avvolta dalle fiamme, distruggendola completamente.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato l'espandersi del fuoco all'unica vettura trasportata dall'automezzo; illeso l'autista.