​In barba ai divieti c’è chi si “apparta” in auto e chi organizza partite di calcio

ISERNIA. Le verifiche nei confronti di chi era all’esterno senza validi motivi hanno fatto emergere spesso giustificazioni fantasiose, questa volta la questione e di ben altro tenore.



Nel fine settimana appena trascorso, sono innumerevoli i controlli eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Isernia di persone e automezzi, come è capitato nei pressi della località “le piane” del capoluogo pentro, già oggetto di ordinanza sindacale di chiusura, quando i militari della Stazione Carabinieri di Isernia, all’imbrunire, si sono insospettiti nel vedere un’auto parcheggiata in una insolita posizione. Cautamente si sono avvicinati e a sorpresa gli increduli militari hanno sorpreso una coppia proveniente da altra provincia comodamente “appartati”. Si è fatto il possibile per togliere dall’imbarazzo i due, i quali però subito dopo sono stati contravvenzionati.

Inoltre sempre nel fine settimana appena trascorso, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Isernia ha ben pensato di perlustrare alcuni piccoli centri limitrofi ed ha trovato un bel gruppo di giovani che si erano introdotti in un campo da calcio e tranquillamente oltre che senza mascherina si stavano facendo una bella partita di calcio. I giovani sono stati tutti contravvenzionati.

I servizi continuano con controlli mirati sul territorio allo scopo di prevenire ed eventualmente sanzionare condotte illegali ma soprattutto nel tentativo di sensibilizzare e responsabilizzare tutti i cittadini della provincia verso forme di collaborazione e solidarietà considerato il particolare momento di emergenza nazionale. L’Arma infatti grazie alla capillare distribuzione sul territorio dei propri presidi in questo momento difficile sta garantendo non solo la consueta fermezza nei confronti di chi trasgredisce ma anche una costante opera di rassicurazione sociale e di affettuosa presenza fra la gente.