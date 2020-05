I sommozzatori delle Fiamme Gialle salvano un felino nel porto di Termoli

TERMOLI. In data odierna, il Nucleo Sommozzatori delle Fiamme Gialle durante un’immersione nello specchio acqueo del Porto di Termoli è stato chiamato ad intervenire per salvare un gattino che stava affogando. L’allarme è stato lanciato da alcuni pescatori che hanno notato l’animale in difficoltà nei pressi degli ormeggi della Stazione Navale dove i sommozzatori del Corpo erano impegnati per una ispezione all’opera viva della vedetta velocissima V.7001. Il provvidenziale intervento degli specialisti in muta consentiva il recupero del felino, il quale dopo essere stato salvato, rifocillato e rassicurato è stato affidato alle amorevoli cure della mamma e dei suoi fratellini che abitano una numerosa colonia felina presente in ambito portuale.