Cluster rom a Campobasso, Federico: "Vergognosi attacchi al sindaco Gravina"

CAMPOBASSO. Nota del portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Antonio Federico, in merito al dibattito politico legato ai contagi registrati nella comunità rom di Campobasso.

I vergognosi attacchi subiti in queste ore dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, dopo i contagi registrati nella comunità rom locale, misurano il vuoto politico del centrodestra che si affida ormai esclusivamente alle speculazioni, strumentalizzando le difficoltà, le paure, talvolta i comportamenti scorretti di alcuni cittadini.



Il Comune di Campobasso ha sempre attuato tutte le misure di propria competenza come concordato con tutte le parti coinvolte alle quali spettavano altre funzioni. Chiunque dice altro, mente sapendo di mentire. Ad ogni modo ritengo importante che il sindaco abbia inviato una informativa alla Procura della Repubblica per fare chiarezza su quanto accaduto.

Ho piena fiducia in Roberto il quale, come giusto che sia, ci sta mettendo la faccia sin dall'inizio. Attendo, però, che tutti facciano altrettanto e confido che il Ministero dell'Interno garantisca al Comune le risposte adeguate a tutelare l'ordine pubblico, il rispetto delle regole e, di conseguenza, la salute di tutti i cittadini.