Assistono alla messa, anziani multati dai Carabinieri a fine cerimonia

CAMPOLIETO. E’ costata cara ad alcuni anziani di Campolieto assistere alla messa lo scorso 10 maggio, all’uscita dalla funzione hanno trovato i Carabinieri ad attenderli. I militi hanno sanzionato ciascuno di loro con una multa di 280 euro. Come tutte le domeniche il sacerdote si accingeva a dire messa in diretta on line, con telecamere e altoparlanti, ma durante la funzione sono entrate in chiesa circa 6 persone che, a debita distanza e munite tutte di mascherina e guanti, si sono sedute nella chiesa. La chiesa è stata immediatamente chiusa per evitare assembramenti e il parroco ha continuato fino alla fine la funzione con le poche persone presenti e sempre in diretta on line. Purtroppo, per coloro che non hanno desistito dal voler frequentare il luogo simbolo del proprio culto, è scattata la sanzione.