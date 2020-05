Stretta nei controlli a Campobasso anche nella zona industriale e dintorni

CAMPOBASSO. Con la crescita continua del cluster rom a Campobasso, il sindaco Roberto Gravina ha deciso di varare una ulteriore intensificazione delle attività di controllo per emergenza Covid-19 in altre aree urbane.

Questo il testo dell’ordinanza.

«Considerato che a partire dall’8 maggio 2020, si sono registrati nuovi casi di contagio nel territorio cittadino, così come comunicato dall’Azienda Sanitaria Regionale in seguito alle attività di controllo sanitario attivate, il cui numero evidenzia l’esistenza di un nuovo “Cluster”; che anche per la giornata odierna, in seguito ai controlli attivati dal Dipartimento di Prevenzione della citata Azienda Sanitaria ed ai nuovi casi di contagio accertati, risulta conclamato l’aumento dei contagi nell’ambito del Cluster appartenente ad una comunità di persone ben determinata, residenti e/o domiciliate in ulteriori zone del territorio cittadino non ricomprese nelle aree già identificate con la precedente ordinanza n. 12 del 9.5.2020; ritenuto opportuno disporre un aumento dei controlli e della vigilanza al fine di scongiurare l’inosservanza dei provvedimenti imposti dalla normativa emergenziale per i soggetti sottoposti alle restrizioni domiciliari perché risultati positivi al virus o perché in attesa di essere sottoposti al test di controllo per aver avuto contatti con gli stessi; considerato quindi che, dalle informazioni assunte in seguito all’effettuazione dei controlli epidemiologici, è possibile ricondurre le citate attività di rafforzamento della vigilanza, in ordine al rispetto della prescrizione della quarantena obbligatoria e dell’isolamento ad ulteriori aree cittadine ben delineate, si ordina che che nelle ulteriori aree del territorio cittadino così identificate:

- C.da Colle delle Api/Zona industriale

- C.da Macchie

siano intensificate le attività di vigilanza e controllo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, rimandando a separata comunicazione l’indicazione dei toponimi con i rispettivi civici».